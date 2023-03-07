Сердюк Данил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1921
Дата смерти25.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Отец: Сердюк Иван Семёнович
Мать: Сердюк Мария Осиповна
Бракосочетание
17.12.1947
Жена: Сердюк Любовь Романовна
Рождение ребёнка
15.10.1948
Дочь: Саламатина Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Сердюк Александр Данилович
Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна
Рождение ребёнка
26.12.1961
Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна
Рождение ребёнка
26.12.1961
Дочь: Лактионова Людмила Даниловна
Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна
Смерть
25.02.1964