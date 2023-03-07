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Сердюк Данил Иванович

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Место рождения

Смочилино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

25.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Сердюк Иван Семёнович

Мать: Сердюк Мария Осиповна

Смочилино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.12.1947

Жена: Сердюк Любовь Романовна

Рождение ребёнка
15.10.1948

Дочь: Саламатина Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Сердюк Александр Данилович

Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна

Рождение ребёнка
26.12.1961

Сын: Сердюк Евгений Данилович

Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна

Рождение ребёнка
26.12.1961

Дочь: Лактионова Людмила Даниловна

Мать ребёнка: Сердюк Любовь Романовна

Смерть
25.02.1964
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