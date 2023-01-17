Сердюк (Шкурина) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сердюк Иван Иванович
Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.11.1921
Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович
Смочилино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович
Оренбургский р-н
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович
Оренбургский р-н
Рождение ребёнка
09.12.1929
Сын: Сердюк Декабрист Иванович
Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1984
Похороны
1984