Сердюк (Шкурина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Шкурина) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сердюк Иван Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович

Рождение ребёнка
20.11.1921

Сын: Сердюк Данил Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович

Смочилино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сердюк Семён Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович

Оренбургский р-н
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сердюк Руслан Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович

Оренбургский р-н
Рождение ребёнка
09.12.1929

Сын: Сердюк Декабрист Иванович

Отец ребёнка: Сердюк Иван Семёнович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Иван Семёнович

Смерть
02.05.1984
Похороны
1984
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