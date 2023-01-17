Пугачёв
Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5НИКОЛАЕВСК. Уездный (при нем пригородная Татарская слобода).При р. Большом Иргизе.1804½165¼69027102630Церковь православная 1. Женская община с церковью. Мечетей магометанских 2. Училище приходское 1. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базары еженедельные. Заводов Показать всеПоказать скан
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63637101001г Пугачевгород