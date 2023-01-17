город Пугачёв, город Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Пугачёв

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
5НИКОЛАЕВСК. Уездный (при нем пригородная Татарская слобода).При р. Большом Иргизе.1804½165¼69027102630Церковь православная 1. Женская община с церковью. Мечетей магометанских 2. Училище приходское 1. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базары еженедельные. Заводов Показать все
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Городское поселение город Пугачев
63637101001г Пугачевгород
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