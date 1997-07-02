Сердюк Евгений Данилович
Место рождения
Дата рождения26.12.1961
Дата смерти02.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1961
Отец: Сердюк Данил Иванович
Мать: Сердюк Любовь Романовна
Место жительства
С 1961 по 1997
Бракосочетание
Между 1982 и 1987
Рождение ребёнка
25.04.1987
Дочь: Сивокозова Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Лайтер Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1988
Сын: Сердюк Станислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Лайтер Наталья Николаевна
Смерть
02.07.1997
Похороны
1997