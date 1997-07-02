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Сердюк Евгений Данилович

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

26.12.1961

Дата смерти

02.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1961

Отец: Сердюк Данил Иванович

Мать: Сердюк Любовь Романовна

Место жительства
С 1961 по 1997
Бракосочетание
Между 1982 и 1987

Жена: Лайтер Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.1987

Дочь: Сивокозова Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Лайтер Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1988

Сын: Сердюк Станислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Лайтер Наталья Николаевна

Смерть
02.07.1997
Похороны
1997
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