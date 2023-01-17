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Мартыненко Роман Георгиевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.07.1888

Дата смерти

31.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888

Отец: Мартыненко Георгий Трофимович

Мать: Мартыненко Марфа Иосифовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
С 1905 по 1929

Сын: Мартыненко Фёдор Романович

Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
01.11.1906

Жена: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Устинова Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1920

Дочь: Мартыненко Раиса Романовна

Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1922

Сын: Мартыненко Николай Романович

Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1929

Дочь: Сердюк Любовь Романовна

Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
После 1929

Жена: Мартыненко Дарья Игнатьевна

Смерть
31.12.1963
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