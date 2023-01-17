Мартыненко Роман Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1888
Дата смерти31.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888
Рождение ребёнка
С 1905 по 1929
Сын: Мартыненко Фёдор Романович
Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна
Бракосочетание
01.11.1906
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Устинова Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1920
Дочь: Мартыненко Раиса Романовна
Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1922
Сын: Мартыненко Николай Романович
Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1929
Дочь: Сердюк Любовь Романовна
Мать ребёнка: Мартыненко Акилина Ивановна
Бракосочетание
После 1929
Смерть
31.12.1963