Устинова (Мартыненко) Прасковья Романовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1907
Дата смерти27.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907
Рождение ребёнка
06.02.1927
Отец ребёнка: Тыцкий Павел Петрович
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
01.09.1942
Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1945
Сын: Устинов Лев Иванович
Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1980