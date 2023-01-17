Устинова (Мартыненко) Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Мартыненко) Прасковья Романовна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.11.1907

Дата смерти

27.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907

Отец: Мартыненко Роман Георгиевич

Мать: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.02.1927

Сын: Тыцкий Григорий Павлович

Отец ребёнка: Тыцкий Павел Петрович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Устинов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович

Бракосочетание
1938

Муж: Устинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1942

Сын: Устинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1945

Сын: Устинов Лев Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыцкий Павел Петрович

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.02.1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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