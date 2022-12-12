Устинов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Иван Александрович

Устинов Иван Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Устинов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна

Бракосочетание
1938

Жена: Устинова Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
01.09.1942

Сын: Устинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
23.02.1945

Сын: Устинов Лев Иванович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна

Место жительства
До 1990
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close