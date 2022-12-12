Устинов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1905
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
01.09.1942
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
23.02.1945
Сын: Устинов Лев Иванович
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Романовна
Место жительства
До 1990
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1990