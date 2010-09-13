Тыцкий Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.02.1927
Дата смерти13.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1927
Рождение ребёнка
24.10.1950
Дочь: Тыцкая Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Бадяшина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1961
Дочь: Артёмова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.2010