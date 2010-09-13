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Тыцкий Григорий Павлович

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Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.02.1927

Дата смерти

13.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1927

Отец: Тыцкий Павел Петрович

Мать: Устинова Прасковья Романовна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.10.1950

Дочь: Тыцкая Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Бадяшина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1961

Дочь: Артёмова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Тыцкая Анастасия Петровна

Роза, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыцкая Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Роза, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
13.09.2010
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