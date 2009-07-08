Тыцкая (Ярина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыцкая (Ярина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Попово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.11.1926

Дата смерти

08.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Попово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.10.1950

Дочь: Тыцкая Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович

Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Бадяшина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1961

Дочь: Артёмова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович

Роза, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыцкий Григорий Павлович

Смерть
08.07.2009
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