Тыцкая (Ярина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1926
Дата смерти08.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1950
Дочь: Тыцкая Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Бадяшина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1961
Дочь: Артёмова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Тыцкий Григорий Павлович
Роза, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2009