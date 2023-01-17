Мартыненко (Озерова) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Озеров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1905 по 1929
Сын: Мартыненко Фёдор Романович
Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич
Бракосочетание
01.11.1906
Место жительства
С 1906 по 1929
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Устинова Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
27.06.1920
Дочь: Мартыненко Раиса Романовна
Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
30.08.1922
Сын: Мартыненко Николай Романович
Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
29.08.1929
Дочь: Сердюк Любовь Романовна
Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич
Смерть
1929