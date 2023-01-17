Мартыненко (Озерова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Озерова) Акилина Ивановна

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Место рождения

Сажное, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Озеров Иван

Мать: не указана

Сажное, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
С 1905 по 1929

Сын: Мартыненко Фёдор Романович

Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
01.11.1906

Муж: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1906 по 1929
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Устинова Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1920

Дочь: Мартыненко Раиса Романовна

Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1922

Сын: Мартыненко Николай Романович

Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1929

Дочь: Сердюк Любовь Романовна

Отец ребёнка: Мартыненко Роман Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1929
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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