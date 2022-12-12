Мартыненко (Чёрная) Марфа Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Чёрная) Марфа Иосифовна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

03.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Чёрный Иосиф Григорьевич

Мать: Чёрная Анастасия

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1861 по 1906
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Мартыненко Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Мартыненко Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.07.1888

Сын: Мартыненко Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.06.1890

Сын: Мартыненко Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.08.1892

Дочь: Мартыненко Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1894

Дочь: Ниценко Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: Шпика Ефросинья Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Мартыненко Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1900

Дочь: Мартыненко Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.11.1906
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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