Мартыненко (Чёрная) Марфа Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти03.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Чёрный Иосиф Григорьевич
Мать: Чёрная Анастасия
Место жительства
С 1861 по 1906
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
20.07.1880
Сын: Мартыненко Илья Георгиевич
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Мартыненко Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
22.07.1888
Сын: Мартыненко Роман Георгиевич
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
12.06.1890
Сын: Мартыненко Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
06.08.1892
Дочь: Мартыненко Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
22.10.1894
Дочь: Ниценко Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
30.09.1896
Дочь: Шпика Ефросинья Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
26.08.1898
Сын: Мартыненко Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
25.03.1900
Дочь: Мартыненко Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Смерть
03.11.1906