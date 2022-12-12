Мартыненко Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1898
Дата смертиДо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1898
Место жительства
С 1898
Бракосочетание
08.11.1917
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Мартыненко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1919
Дочь: Мартыненко Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.01.1922
Сын: Мартыненко Николай Иванович
Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна
Смерть
До 1998