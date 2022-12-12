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Мартыненко Иван Георгиевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.08.1898

Дата смерти

До 1998

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1898

Отец: Мартыненко Георгий Трофимович

Мать: Мартыненко Марфа Иосифовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1898
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
08.11.1917

Жена: Мартыненко Ульяна Дмитриевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Мартыненко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.11.1919

Дочь: Мартыненко Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.01.1922

Сын: Мартыненко Николай Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Дмитриевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1998
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