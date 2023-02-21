Мартыненко (Баранова) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Баранова) Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Селецкая вол., Трубчевский у., Орловская губ., Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Селецкая вол., Трубчевский у., Орловская губ., Россия
Бракосочетание
08.11.1917

Муж: Мартыненко Иван Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1917
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Мартыненко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.11.1919

Дочь: Мартыненко Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.01.1922

Сын: Мартыненко Николай Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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