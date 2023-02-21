Мартыненко (Баранова) Ульяна Дмитриевна
Место рожденияСелецкая вол., Трубчевский у., Орловская губ., Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Селецкая вол., Трубчевский у., Орловская губ., Россия
Бракосочетание
08.11.1917
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Мартыненко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
03.11.1919
Дочь: Мартыненко Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
30.01.1922
Сын: Мартыненко Николай Иванович
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно