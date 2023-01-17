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Чёрный Иосиф Григорьевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1840

Дата смерти

10.09.1867

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Чёрный Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1840 по 1867
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Между 1852 и 1859

Жена: Чёрная Анастасия

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гармаш Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Чёрная Анастасия

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мартыненко Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Чёрная Анастасия

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
10.09.1867
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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