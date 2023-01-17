Чёрный Иосиф Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти10.09.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Чёрный Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1840 по 1867
Бракосочетание
Между 1852 и 1859
Жена: Чёрная Анастасия
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гармаш Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Чёрная Анастасия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мартыненко Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Чёрная Анастасия
Смерть
10.09.1867