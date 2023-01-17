Саламатина (Сердюк) Раиса Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1948
Отец: Сердюк Данил Иванович
Мать: Сердюк Любовь Романовна
Место жительства
С 15.10.1948
Рождение ребёнка
04.07.1973
Сын: Саламатин Александр Викторович
Отец ребёнка: Саламатин Виктор Архипович
Место жительства
С 1973 по 2021
Рождение ребёнка
29.04.1977
Дочь: Волошена Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Саламатин Виктор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно