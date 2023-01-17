Саламатина (Сердюк) Раиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Сердюк) Раиса Даниловна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

15.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1948

Отец: Сердюк Данил Иванович

Мать: Сердюк Любовь Романовна

Место жительства
С 15.10.1948
Рождение ребёнка
04.07.1973

Сын: Саламатин Александр Викторович

Отец ребёнка: Саламатин Виктор Архипович

Место жительства
С 1973 по 2021
Рождение ребёнка
29.04.1977

Дочь: Волошена Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Саламатин Виктор Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Виктор Архипович

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