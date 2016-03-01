(Гильманова) Гильминиса
Место рожденияд. Ново-Арсланбеково
Дата рождения1916
Дата смерти04.07.1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Гильманова Роза
Отец ребёнка: Галлямов Мухаметша
д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
17.07.1942
Дочь: Дилара Мухаметовна
Отец ребёнка: Галлямов Мухаметша
Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Смерть
04.07.1986
д. Ново-Арсланбеково