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(Гильманова) Гильминиса

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Место рождения

д. Ново-Арсланбеково

Дата рождения

1916

Дата смерти

04.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гильманов Гиниятулла Гильманович

Мать: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна

д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Гильманова Роза

Отец ребёнка: Галлямов Мухаметша

д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
17.07.1942

Дочь: Дилара Мухаметовна

Отец ребёнка: Галлямов Мухаметша

Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Смерть
04.07.1986
д. Ново-Арсланбеково
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