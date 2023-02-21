Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гильманов Тимирзян Гиниятуллинович

Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович

Ново-Арсланбек
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гильминиса

Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович

д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Гульжиан

Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович

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