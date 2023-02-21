Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметзян
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гильманов Тимирзян Гиниятуллинович
Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович
Ново-Арсланбек
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гильминиса
Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович
д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Гульжиан
Отец ребёнка: Гильманов Гиниятулла Гильманович