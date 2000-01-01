Гильманов Гиниятулла Гильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманов Гиниятулла Гильманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильманов Гильман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гильманов Тимирзян Гиниятуллинович

Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна

Ново-Арсланбек
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гильминиса

Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна

д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Гульжиан

Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна

Смерть
1939
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