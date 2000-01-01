Гильманов Гиниятулла Гильманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гильманов Гильман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гильманов Тимирзян Гиниятуллинович
Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна
Ново-Арсланбек
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гильминиса
Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна
д. Ново-Арсланбеково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Гульжиан
Мать ребёнка: Гильманова Люклизиган Мухаметзяновна
Смерть
1939