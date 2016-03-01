(Галлямова) Дилара Мухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галлямова) Дилара Мухаметовна

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Место рождения

Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР

Дата рождения

17.07.1942

Дата смерти

01.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1942

Отец: Галлямов Мухаметша

Мать: Гильминиса

Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Седова Зиля Сагитовна

Отец ребёнка: Валиуллин Сагит

СССР
Смерть
01.03.2016
Д. Староарсланбеково
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