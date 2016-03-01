(Галлямова) Дилара Мухаметовна
Место рожденияДер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Дата рождения17.07.1942
Дата смерти01.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1942
Отец: Галлямов Мухаметша
Мать: Гильминиса
Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Седова Зиля Сагитовна
Отец ребёнка: Валиуллин Сагит
СССР
Смерть
01.03.2016
Д. Староарсланбеково