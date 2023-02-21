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Галлямов Мухаметша

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Место рождения

Шарлыкуль

Дата рождения

1913

Дата смерти

16.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Галлямов Абдулла

Мать: Зулейха

Шарлыкуль
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Гильманова Роза

Мать ребёнка: Гильминиса

д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
17.07.1942

Дочь: Дилара Мухаметовна

Мать ребёнка: Гильминиса

Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Смерть
16.12.1942
Похороны
Неизвестно
Сталинград без вести пропавший
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