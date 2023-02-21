Галлямов Мухаметша
Место рожденияШарлыкуль
Дата рождения1913
Дата смерти16.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Галлямов Абдулла
Мать: Зулейха
Шарлыкуль
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Гильманова Роза
Мать ребёнка: Гильминиса
д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
17.07.1942
Дочь: Дилара Мухаметовна
Мать ребёнка: Гильминиса
Дер. Новоарсланбеково Туймазинского района БАССР
Смерть
16.12.1942
Похороны
Неизвестно
Сталинград без вести пропавший