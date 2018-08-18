Гильманова (Галлямова) Роза
Место рожденияд. Метевтамак Кандринского района
Дата рождения30.05.1935
Дата смерти18.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935
Отец: Галлямов Мухаметша
Мать: Гильминиса
д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Гайнельянова Розалья Амировна
Отец ребёнка: Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузалия
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульмира
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Марат
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Радик
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.2018