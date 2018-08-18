Гильманова (Галлямова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГильманова (Галлямова) Роза

Гильманова (Галлямова) Роза

avatar

Место рождения

д. Метевтамак Кандринского района

Дата рождения

30.05.1935

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935

Отец: Галлямов Мухаметша

Мать: Гильминиса

д. Метевтамак Кандринского района
Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Гайнельянова Розалья Амировна

Отец ребёнка: Амир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузалия

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульмира

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Марат

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Радик

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close