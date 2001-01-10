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Сычев Сергей Александрович

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

10.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: Сычев Александр Федотович

Мать: Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
15.09.1956

Жена: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Москворецкого района Управления МВД города Москвы
Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.01.2001
Москва, город федерального значения Москва
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Атеросклеротическая болезнь сердца

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