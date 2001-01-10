Сычев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти10.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
15.09.1956
Бюро ЗАГС Москворецкого района Управления МВД города Москвы
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна
Смерть
10.01.2001
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Атеросклеротическая болезнь сердца