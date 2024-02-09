Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1959

Отец: Сычев Сергей Александрович

Мать: Сычева Тамара Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.12.1977

Муж: Чикунов Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Черемушкинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Развод
03.01.1979

Муж: Чикунов Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Севастопольский отдел ЗАГС г.Москвы
Бракосочетание
16.02.1979

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Пролетарского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Развод
29.04.1980

Муж: Воронцов Евгений Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Севастопольский отдел ЗАГС г.Москвы
Бракосочетание
16.08.1980

Муж: Коновалов Алексей Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Севастопольского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
02.02.1981

Дочь: Андронова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
27.05.1986

Муж: Коновалов Алексей Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Брежневский отдел ЗАГС г.Москвы
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