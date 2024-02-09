Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1959
Бракосочетание
23.12.1977
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Черемушкинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Развод
03.01.1979
Севастопольский отдел ЗАГС г.Москвы
Бракосочетание
16.02.1979
Муж: не указан
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Пролетарского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Развод
29.04.1980
Севастопольский отдел ЗАГС г.Москвы
Бракосочетание
16.08.1980
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Севастопольского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
02.02.1981
Дочь: Андронова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Эдуардович
Развод
27.05.1986
Брежневский отдел ЗАГС г.Москвы