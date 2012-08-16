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Коновалов Алексей Эдуардович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.1957

Дата смерти

16.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Коновалов Эдуард Николаевич

Мать: Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Бракосочетание
16.08.1980

Жена: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Севастопольского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
02.02.1981

Дочь: Андронова (Коновалова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
27.05.1986

Жена: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Брежневский отдел ЗАГС г.Москвы
Смерть
16.08.2012
Электроугли, Богородский, Московская область
Тверской отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Легко-сердечная недостаточность. Множественные метастазы , Центральный рак левого легкого

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