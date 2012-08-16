Коновалов Алексей Эдуардович
Место рождения
Дата рождения06.03.1957
Дата смерти16.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Бракосочетание
16.08.1980
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Севастопольского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
02.02.1981
Дочь: Андронова (Коновалова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна
Развод
27.05.1986
Брежневский отдел ЗАГС г.Москвы
Смерть
16.08.2012
Электроугли, Богородский, Московская область
Тверской отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Легко-сердечная недостаточность. Множественные метастазы , Центральный рак левого легкого