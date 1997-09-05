Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна

Место рождения

Деревеньки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.10.1928

Дата смерти

05.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928

Отец: Жмыков Михаил Петрович

Мать: Жмыкова Екатерина Павловна

Деревеньки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Коровайцевский сельсовет Заозерской волости Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
17.04.1949

Муж: Коновалов Эдуард Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Пролетарского района г.Москвы Управления МВД по Московской области
Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Коновалов Алексей Эдуардович

Отец ребёнка: Коновалов Эдуард Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
05.09.1997
Москва, город федерального значения Москва
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Церебросклероз
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