Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.10.1928
Дата смерти05.09.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928
Отец: Жмыков Михаил Петрович
Коровайцевский сельсовет Заозерской волости Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
17.04.1949
Бюро ЗАГС Пролетарского района г.Москвы Управления МВД по Московской области
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Коновалов Алексей Эдуардович
Отец ребёнка: Коновалов Эдуард Николаевич
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
05.09.1997
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Церебросклероз