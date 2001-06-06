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Коновалов Эдуард Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.03.1930

Дата смерти

06.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930

Отец: Коновалов Николай Павлович

Мать: Коновалова (Вигман) Александра Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Пролетарский районный ЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС
Бракосочетание
17.04.1949

Жена: Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Пролетарского района г.Москвы Управления МВД по Московской области
Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Коновалов Алексей Эдуардович

Мать ребёнка: Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
06.06.2001
Москва, город федерального значения Москва
Замоскворецкий отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда

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