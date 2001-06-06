Коновалов Эдуард Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1930
Дата смерти06.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930
Пролетарский районный ЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС
Бракосочетание
17.04.1949
Бюро ЗАГС Пролетарского района г.Москвы Управления МВД по Московской области
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Коновалов Алексей Эдуардович
Мать ребёнка: Коновалова (Жмыкова) Антонина Михайловна
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
06.06.2001
Замоскворецкий отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда