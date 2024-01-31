Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1938
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Бракосочетание
15.09.1956
Бюро ЗАГС Москворецкого района Управления МВД города Москвы
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Сычев Сергей Александрович