Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938

Отец: Богатов Сергей Петрович

Мать: Богатова (Малинина) Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Бракосочетание
15.09.1956

Муж: Сычев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Москворецкого района Управления МВД города Москвы
Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Коновалова (Сычева) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Сычев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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