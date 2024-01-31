Богатова (Малинина) Валентина Петровна
Место рожденияРязанская область , Ряжский район , д. Кутилово
Дата рождения23.12.1912
Дата смерти29.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1934
Ленинский МЕСТНОЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Рождение ребёнка
27.02.1938
Дочь: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Богатов Сергей Петрович
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Смерть
29.12.1985
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов г.Москвы Ревматоидный полиартрит , Амилоидоз почек , Азотемическая уремия