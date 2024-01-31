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Богатова (Малинина) Валентина Петровна

Место рождения

Рязанская область , Ряжский район , д. Кутилово

Дата рождения

23.12.1912

Дата смерти

29.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1934

Муж: Богатов Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Ленинский МЕСТНОЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Рождение ребёнка
27.02.1938

Дочь: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Богатов Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Смерть
29.12.1985
Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов г.Москвы Ревматоидный полиартрит , Амилоидоз почек , Азотемическая уремия

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