Богатов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
15.08.1934

Жена: Богатова (Малинина) Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Ленинский МЕСТНОЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Рождение ребёнка
27.02.1938

Дочь: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Богатова (Малинина) Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Смерть
Неизвестно

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