Богатов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
15.08.1934
Ленинский МЕСТНОЗАГС Московского областного отделения ЗАГС
Рождение ребёнка
27.02.1938
Дочь: Сычева (Богатова) Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Богатова (Малинина) Валентина Петровна
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР
Смерть
Неизвестно