Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна
Место рожденияТюменская область , Маслянский район , с. Усово
Дата рождения09.10.1910
Дата смерти13.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1937
Сын: Сычев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сычев Александр Федотович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
20.02.1947
Менжинский сельсовет Маслянского района Тюменской области
Смерть
13.12.2000
Москва, город федерального значения Москва
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Гангрена левой ноги , Интоксикация