Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна

Место рождения

Тюменская область , Маслянский район , с. Усово

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

13.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1937

Сын: Сычев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сычев Александр Федотович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
20.02.1947

Муж: Сычев Александр Федотович

Менжинский сельсовет Маслянского района Тюменской области
Смерть
13.12.2000
Москва, город федерального значения Москва
Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Гангрена левой ноги , Интоксикация

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