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Сычев Александр Федотович

Место рождения

Тамбовская область , Уметский район , с. Казаковка

Дата рождения

30.08.1913

Дата смерти

03.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1937

Сын: Сычев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
20.02.1947

Жена: Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна

Менжинский сельсовет Маслянского района Тюменской области
Смерть
03.11.1990
Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов г.Москвы Стенозирующий атеросклероз правой бедренной артерии. Операция- ампутация правого бедра 17.09.1990 , Гангрена... Показать все

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