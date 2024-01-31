Сычев Александр Федотович
Место рожденияТамбовская область , Уметский район , с. Казаковка
Дата рождения30.08.1913
Дата смерти03.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1937
Сын: Сычев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сычева (Босманова) Парасковья Дементьевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ленинский отдел ЗАГС г. Златоуста Челябинской области
Бракосочетание
20.02.1947
Менжинский сельсовет Маслянского района Тюменской области
Смерть
03.11.1990
Москва, город федерального значения Москва
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