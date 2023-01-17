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Дубинин Агафон Прокофьевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дубинин Прокофий Кузьмич

Мать: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Медведева Ксения Агафоновна

Мать ребёнка: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дубинин Андрей Агафонович

Мать ребёнка: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дубинин Артемий Агафонович

Мать ребёнка: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дубинин Никита Агафонович

Мать ребёнка: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Степанида

Смерть
1826
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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