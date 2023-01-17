Дубинин Агафон Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Медведева Ксения Агафоновна
Мать ребёнка: Дубинина Степанида
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дубинин Андрей Агафонович
Мать ребёнка: Дубинина Степанида
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дубинин Артемий Агафонович
Мать ребёнка: Дубинина Степанида
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дубинин Никита Агафонович
Мать ребёнка: Дубинина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубинина Степанида
Смерть
1826