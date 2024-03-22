Дубинин Прокофий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Дубинин Кузьма
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дубинин Агафон Прокофьевич
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дубинин Антон Прокофьевич
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813