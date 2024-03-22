Дубинин Прокофий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Прокофий Кузьмич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Дубинин Кузьма

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дубинин Агафон Прокофьевич

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дубинин Антон Прокофьевич

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Евдокия Леонтьевна

Смерть
1813
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