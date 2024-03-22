Дубинина Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти09.09.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дубинин Агафон Прокофьевич
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дубинин Антон Прокофьевич
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1809
Похороны
Неизвестно