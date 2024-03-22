Дубинина Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина Евдокия Леонтьевна

Дубинина Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

09.09.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дубинин Агафон Прокофьевич

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дубинин Антон Прокофьевич

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинин Прокофий Кузьмич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Прокофий Кузьмич

Смерть
09.09.1809
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close