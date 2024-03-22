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Дубинин Никита Агафонович

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дубинин Агафон Прокофьевич

Мать: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубинин Иван Никитич

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Попова Вера Никитична

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дубинин Николай Никитич

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Елена Никитична

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Пелагея Ивановна

Смерть
28.04.1893
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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