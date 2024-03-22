Дубинин Никита Агафонович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти28.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Дубинин Агафон Прокофьевич
Мать: Дубинина Степанида
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дубинин Иван Никитич
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Попова Вера Никитична
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Елена Никитична
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1893