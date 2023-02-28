Дубинина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубинин Иван Никитич

Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Попова Вера Никитична

Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дубинин Николай Никитич

Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Елена Никитична

Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Никита Агафонович

Смерть
Неизвестно
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