Дубинина Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дубинин Иван Никитич
Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Попова Вера Никитична
Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Елена Никитична
Отец ребёнка: Дубинин Никита Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно