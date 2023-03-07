Дубинина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Степанида

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Медведева Ксения Агафоновна

Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дубинин Андрей Агафонович

Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дубинин Артемий Агафонович

Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дубинин Никита Агафонович

Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Агафон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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