Дубинина Степанида
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Медведева Ксения Агафоновна
Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дубинин Андрей Агафонович
Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дубинин Артемий Агафонович
Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дубинин Никита Агафонович
Отец ребёнка: Дубинин Агафон Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно