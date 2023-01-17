Дубинин Андрей Агафонович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Дубинин Агафон Прокофьевич
Мать: Дубинина Степанида
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.02.1855
Сын: Дубинин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно