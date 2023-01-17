Дубинин Андрей Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинин Андрей Агафонович

Дубинин Андрей Агафонович

avatar

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дубинин Агафон Прокофьевич

Мать: Дубинина Степанида

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дубинин Лев Андреевич

Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дубинин Ерофей Андреевич

Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дубинин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1855

Сын: Дубинин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Авдотья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close