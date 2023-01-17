Квасникова (Бабкина) Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Бабкина) Васса Никифоровна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Мать: Бабкина Евдокия Павловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1851

Муж: Квасников Филипп Вавилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
1-й брак Филипп Вавилов Квасников (21 год) 1-й брак Васса Никифоровна Бабкина (20 лет)
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Дочь: Квасникова Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Квасников Роман Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Рождение ребёнка
01.08.1862

Сын: Квасников Евдоким Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Квасников Ермолай Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Рождение ребёнка
05.02.1868

Сын: Квасников Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.10.1873

Дочь: Квасникова Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Вавилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Филипп Вавилович

Смерть
Неизвестно
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