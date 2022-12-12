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Квасников Евдоким Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1862

Отец: Квасников Филипп Вавилович

Мать: Квасникова Васса Никифоровна

Бракосочетание
10.11.1880

Жена: Квасникова Евдокия Михеевна

Бракосочетание
10.11.1880

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Квасников Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна

Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Панжинская Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Илларион Евдокимович

Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна

Смерть
Неизвестно
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