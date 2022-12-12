Квасников Евдоким Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1862
Бракосочетание
10.11.1880
Бракосочетание
10.11.1880
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Квасников Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Панжинская Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Илларион Евдокимович
Мать ребёнка: Квасникова Евдокия Михеевна
Смерть
Неизвестно