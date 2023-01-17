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Квасников Тимофей Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Квасников Евдоким Филиппович

Мать: Квасникова Евдокия Михеевна

Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Жена: Квасникова Анастасия Максимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Евдокима Филипповича Квасникова сын Тимофей 19 лет Максима Титова Семибратова дочь девица Анастасия Максимовна 19 лет Свидетели: Фёдор Филиппович Квасников Егор Михеевич Умнов
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.

Сын: Квасников Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.02.1912

Дочь: Квасникова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Квасников Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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