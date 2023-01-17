Квасников Тимофей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Евдокима Филипповича Квасникова сын Тимофей 19 лет Максима Титова Семибратова дочь девица Анастасия Максимовна 19 лет Свидетели: Фёдор Филиппович Квасников Егор Михеевич Умнов
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.
Сын: Квасников Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
07.02.1912
Дочь: Квасникова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Квасников Егор Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Максимовна
Смерть
Неизвестно