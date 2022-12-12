Квасникова (Семибратова) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Семибратова) Анастасия Максимовна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Семибратов Максим Титович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Муж: Квасников Тимофей Евдокимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Евдокима Филипповича Квасникова сын Тимофей 19 лет Максима Титова Семибратова дочь девица Анастасия Максимовна 19 лет Свидетели: Фёдор Филиппович Квасников Егор Михеевич Умнов
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.

Сын: Квасников Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.02.1912

Дочь: Квасникова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Квасников Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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