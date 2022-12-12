Квасникова (Семибратова) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Семибратов Максим Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Евдокима Филипповича Квасникова сын Тимофей 19 лет Максима Титова Семибратова дочь девица Анастасия Максимовна 19 лет Свидетели: Фёдор Филиппович Квасников Егор Михеевич Умнов
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.
Сын: Квасников Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
07.02.1912
Дочь: Квасникова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Квасников Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Евдокимович
Смерть
Неизвестно