Квасников Пётр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1909 ст.
Дата смерти29.10.1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Мария Петровна
Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Василий Петрович
Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна
Смерть
29.10.1997