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Квасников Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.06.1909 ст.

Дата смерти

29.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909 ст.

Отец: Квасников Тимофей Евдокимович

Мать: Квасникова Анастасия Максимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Мария Петровна

Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Анна Барыня Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Василий Петрович

Мать ребёнка: Квасникова Анна Барыня Акимовна

Смерть
29.10.1997
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