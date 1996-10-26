Квасникова Анна Барыня Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова Анна Барыня Акимовна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.10.1912 ст.

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Василий Петрович

Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич

Смерть
26.10.1996
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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