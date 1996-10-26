Квасникова Анна Барыня Акимовна
Место рождения
Дата рождения15.10.1912 ст.
Дата смерти26.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Василий Петрович
Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Квасников Пётр Тимофеевич
Смерть
26.10.1996