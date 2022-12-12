Квасников Егор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти18.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
23.11.1939
Сын: Квасников Николай Егорович
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Александр Егорович
Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Андреевна
Смерть
18.09.1941
Умер от ран в Эвакуационном Госпитале 1601 г. Архангельск, Кузнечевское кладбище, могила №5 стрелок, красноармеец