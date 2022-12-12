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Квасников Егор Тимофеевич

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Квасников Тимофей Евдокимович

Мать: Квасникова Анастасия Максимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.11.1939

Сын: Квасников Николай Егорович

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Андреевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Александр Егорович

Мать ребёнка: Квасникова Анастасия Андреевна

Смерть
18.09.1941
Умер от ран в Эвакуационном Госпитале 1601 г. Архангельск, Кузнечевское кладбище, могила №5 стрелок, красноармеец
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