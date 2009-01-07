Квасников Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасников Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасников Егор Тимофеевич

Мать: Квасникова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Квасникова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Квасникова Антонина

Смерть
Неизвестно
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