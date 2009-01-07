Квасников Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квасникова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Квасникова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Квасникова Антонина
Смерть
Неизвестно