Квасникова (Умнова) Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Умнова) Евдокия Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Умнов Михей Иовлев

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1880

Муж: Квасников Евдоким Филиппович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Квасников Тимофей Евдокимович

Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович

Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Панжинская Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Илларион Евдокимович

Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович

Смерть
Неизвестно
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