Квасникова (Умнова) Евдокия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Умнов Михей Иовлев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Квасников Тимофей Евдокимович
Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Панжинская Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Илларион Евдокимович
Отец ребёнка: Квасников Евдоким Филиппович
Смерть
Неизвестно