Умнов Михей Иовлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1851
Дочь: Умнова Степанида Михеевна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.01.1856
Дочь: Умнова Татьяна Михеевна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно