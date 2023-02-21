Умнова Евдокия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1851
Дочь: Умнова Степанида Михеевна
Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев
Рождение ребёнка
13.01.1856
Дочь: Умнова Татьяна Михеевна
Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.
Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умнов Михей Иовлев
Смерть
Неизвестно