Умнова Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмнова Евдокия Ермолаевна

Умнова Евдокия Ермолаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1851

Дочь: Умнова Степанида Михеевна

Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев

Рождение ребёнка
13.01.1856

Дочь: Умнова Татьяна Михеевна

Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев

Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.

Сын: Умнов Степан Михеевич

Отец ребёнка: Умнов Михей Иовлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умнов Михей Иовлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close