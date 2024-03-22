Панжинская (Квасникова) Наталья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения24.08.1895
Дата смерти14.06.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1895
Бракосочетание
10.11.1913
Свидетели: Григорий Антонов Панжинский Андрей Антонов Панжинский Фёдор Филиппов Квасников Тимофей Евдокимов Квасников
Рождение ребёнка
07.06.1924
Дочь: Ананьева Пелагея Симоновна
Отец ребёнка: Панженский Симон Ильич
Смерть
14.06.1950