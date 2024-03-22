Панжинская (Квасникова) Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Квасникова) Наталья Евдокимовна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.08.1895

Дата смерти

14.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1895

Отец: Квасников Евдоким Филиппович

Мать: Квасникова Евдокия Михеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1913

Муж: Панженский Симон Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: Григорий Антонов Панжинский Андрей Антонов Панжинский Фёдор Филиппов Квасников Тимофей Евдокимов Квасников
Рождение ребёнка
07.06.1924

Дочь: Ананьева Пелагея Симоновна

Отец ребёнка: Панженский Симон Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.06.1950
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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